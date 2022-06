Fête à carottes 2022

Fête à carottes 2022



2022-09-03 – 2022-09-05 Fête foraine durant les 3 jours Samedi 3 septembre :

– Apéritif offert par les commerçants

– 19h : Repas partagé du quartier

– 20h : Concert

– Grand feu d’artifice en fin de soirée Dimanche 4 septembre :

– 8h-18h : Brocante

Spectacles de rue : (programmation en cours)

– « Pierre & fils »

– « Animations surprises »

– La balade de la carotte géante (Compagnie Jean de la Lune) Lundi 5 septembre :

