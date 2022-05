Fête à Anzy-le-Duc Anzy-le-Duc Anzy-le-Duc Catégories d’évènement: Anzy-le-Duc

A partir de 6h, vide grenier au cœur du village fermé à la circulation. Marché d’artisans et de producteurs. Dès 10h, structures gonflables et animations dans la matinée avec déambulations. Spectacle gratuit en soirée et repas à partir de 19h30. comitedesfetesanzyleduc@gmail.com http://comitedesfetes-anzyleduc.e-monsite.com/ C’est la fête à Anzy-le-Duc !

