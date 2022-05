Fête 30 ans du Reder Mor Roscoff, 11 juin 2022, Roscoff.

Fête 30 ans du Reder Mor Roscoff

2022-06-11 – 2022-06-11

Roscoff Finistère Roscoff

Le programme

14h – départ du port du Bloscon.

14h à 15h – parade dans la baie avec les bateaux.

15h – arrivée des bateaux.

15h-16h – animation par le groupe Piping Orchestra sur le vieux quai et déambulation

centre ville.

16h – lancement du concours de godille et du jeu de piste pour les enfants.

16h à 17h – commentaire de Alain Diverres sur le concours de godille et conte sur les

régates de la baie.

17h à 18h – concert du groupe Marins des légendes sur scène.

17h à 18h – animation avec le corsaire Morgan Rosko sur le vieux quai.

18h – fin du concours de godille & remise des prix.

18h30 – fanfare Les poneys M en déambulation sur le quai.

19h30 – concert du groupe Jokary Club sur scène.

Le Yawl club de St Pol de Léon sera également présent.

§§Les installations sur le vieux quai§§

– Buvette de 15h à 21h.

– Crêpes de 15h à 18h.

– Food truck à partir de 18h15.

– Stand Reder Mor + bateaux invités.

– Exposition sur le Reder Mor.

Roscoff

