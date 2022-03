Fête 150 ans de l’arrivée du train au Tréport-Mers Le Tréport Le Tréport Catégories d’évènement: Le Tréport

Le Tréport Seine-Maritime Venez prendre place à bord de notre train Direct Le Tréport composé de voitures historiques remorquées par la BB.69432.

Nous vous proposons de découvrir Le Tréport, Mers-les-Bains et Eu, les trois communes bordant l’embouchure de la Bresle. Venez profiter d’une journée de printemps pour flâner sur les grandes plages de galets qu’entourent les falaises de calcaire, découvrir les monuments locaux comme l’Eglise Saint-Jacques ou encore prendre le Funiculaire pour profiter du point de vue dominant l’estuaire. Dans un cadre paisible, nous vous proposons un grand bol d’air marin. Horaires prévisionnels :

– Paris Gare du Nord : 8h15. Le Tréport-Mers : 10h15.

– Le Tréport-Mers : 18h30. Paris Gare du Nord : 20h30. A bord : transport gratuit des vélos, voiture bar, plateaux repas sur réservation.

