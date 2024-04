Fêt’à Clown.e.s Cabaret Baule, samedi 20 avril 2024.

Fêt’à Clown.e.s Cabaret Baule Loiret

Dans le cadre du festival Fêt’à Clown.e.s

Dans le cadre du festival Fêt’à Clown·e·s, retrouvez Cabaret présenté par Paula Malik et Claire Faugouin-Vié. Spécialement pour l’occasion, deux clownes vont se retrouver pour présenter le cabaret de leurs rêves avec des artistes qui leur sont cher·ère·s. Elles mettront sur scène toute la magie de leur rencontre hors piste pour faire de cette soirée, une grande fête à clown·e·s !

Retrouvez 6 artistes et compagnies artistiques pendant plus d’une heure trente, puis poursuivez la soirée avec un grand karaoké et l’intervention musicale d’un DJ ! Préparez-vous à cette Grande Fête à Clown.e.s ! 1010 10 EUR.

Baule 45130 Loiret Centre-Val de Loire

