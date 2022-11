Fet-kaf : fête de l’abolition de l’esclavage de l’île de la Réunion et découverte du Maloya avec le groupe Xpatriate Bibliothèque Place des Fêtes Paris Catégories d’évènement: île de France

La Fêt-Kaf commémore l’abolition de l’esclavage sur l’île de la Réunion en 1848. La musique Maloya y est incontournable. Elle était chantée et dansée en cachette par les esclaves. Le Maloya devient la mémoire des esclaves et une forme de contestation. Interdit pendant des décennies (interdiction levée en 1982) le Maloya a été médiatisé et popularisé par de grands noms tels que Firmin Viry, Gramoun Lelé, Lo Rwa Kaf, Daniel Waro… Le groupe Xpatriate a été créé en 2014. Composé de passionnés de musique créole et d’instruments traditionnels, le Maloya, musique ancestrale fait partie de nos racines et pour Xpatriate, le but est de partager cette expérience musicale auprès du grand public. venez nombreux écrase une bonne ambiance créole ! Bibliothèque Place des Fêtes 18 rue Janssen 75019 Paris Contact : 01 42 49 55 90 bibliotheque.place-des-fetes@paris.fr

