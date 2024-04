Fest’Yves des enfants “Le p’tit bal des Quenioas” Salle de Loisirs Sens-de-Bretagne, mercredi 22 mai 2024.

Début : 2024-05-22 14:30

Fin : 2024-05-22 16:30

https://www.facebook.com/festyvessens

GRATUIT – Le p’tit bal des Quenioas est un spectacle pour les enfants de 4 à 8 ans de la compagnie Tutti Crescendo. Mercredi 22 Mai 14h30 à Sens-de-Bretagne à la Salle de Loisirs – Rue de la Madeleine.

Comme tous les ans à l’occasion de la Fête de la Bretagne, le festival breton Fest’Yves fait participer les enfants en leur offrant un spectacle. Les plus jeunes pourront s’amuser, chanter, danser durant le p’tit bal des Quenioas. Et pas besoin de savoir danser car les artistes proposent aux enfants des jeux musicaux pour découvrir les musiques et les danses de Bretagne. Le tout, dans la bonne humeur et la rigolade !

Le goûter est également offert à chaque enfant. Spectacle proposé en collaboration avec le centre de loisirs Léo Lagrange de Sens-de-Bretagne.

Salle de Loisirs 35490 Sens-de-Bretagne Sens-de-Bretagne 35490 Ille-et-Vilaine