Festy’bières Souprosse Souprosse Catégories d’Évènement: Landes

Souprosse

Festy’bières, 18 mars 2023, Souprosse Souprosse. Festy’bières Salle des sports de Souprosse Souprosse Landes

2023-03-18 11:00:00 – 2023-03-18 00:00:00 Souprosse

Landes Souprosse EUR 10 SALON DES ARTISANS BRASSEURS, DÉGUSTATION DE BIÈRES RÉGIONALES, TOUTE LA JOURNÉE.

ENTRÉE LIBRE REPAS LE MIDI SUR RÉSERVATION : 10€ ANIMATION MUSICALE ET RETRANSMISSION DES MATCHS DE RUGBY LE SOIR, CONCERT TAPAS SALON DES ARTISANS BRASSEURS, DÉGUSTATION DE BIÈRES RÉGIONALES, TOUTE LA JOURNÉE.

ENTRÉE LIBRE REPAS LE MIDI SUR RÉSERVATION : 10€ ANIMATION MUSICALE ET RETRANSMISSION DES MATCHS DE RUGBY LE SOIR, CONCERT TAPAS as du volant

Souprosse

dernière mise à jour : 2023-02-06 par

Détails Catégories d’Évènement: Landes, Souprosse Autres Lieu Souprosse Adresse Salle des sports de Souprosse Souprosse Landes Ville Souprosse Souprosse lieuville Souprosse Departement Landes

Souprosse Souprosse Souprosse Landes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/souprosse-souprosse/

Festy’bières 2023-03-18 was last modified: by Festy’bières Souprosse 18 mars 2023 Landes Salle des sports de Souprosse Souprosse Landes Souprosse Souprosse, Landes

Souprosse Souprosse Landes