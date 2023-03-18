Festy’bières Souprosse Souprosse
Festy’bières, 18 mars 2023, Souprosse Souprosse.
Festy’bières
Salle des sports de Souprosse Souprosse Landes
2023-03-18 11:00:00 – 2023-03-18 00:00:00
Souprosse
Landes
Souprosse
EUR 10 SALON DES ARTISANS BRASSEURS, DÉGUSTATION DE BIÈRES RÉGIONALES, TOUTE LA JOURNÉE.
ENTRÉE LIBRE
REPAS LE MIDI SUR RÉSERVATION : 10€
ANIMATION MUSICALE ET RETRANSMISSION DES MATCHS DE RUGBY
LE SOIR, CONCERT TAPAS
SALON DES ARTISANS BRASSEURS, DÉGUSTATION DE BIÈRES RÉGIONALES, TOUTE LA JOURNÉE.
ENTRÉE LIBRE
REPAS LE MIDI SUR RÉSERVATION : 10€
ANIMATION MUSICALE ET RETRANSMISSION DES MATCHS DE RUGBY
LE SOIR, CONCERT TAPAS
as du volant
Souprosse
dernière mise à jour : 2023-02-06 par