Festy’bières, 18 mars 2023, Souprosse Souprosse.

Festy’bières

Salle des sports de Souprosse Souprosse Landes  
2023-03-18 11:00:00 – 2023-03-18 00:00:00

Souprosse
Landes

Souprosse

EUR 10   SALON DES ARTISANS BRASSEURS, DÉGUSTATION DE BIÈRES RÉGIONALES, TOUTE LA JOURNÉE.
ENTRÉE LIBRE

REPAS LE MIDI SUR RÉSERVATION : 10€

ANIMATION MUSICALE ET RETRANSMISSION DES MATCHS DE RUGBY

LE SOIR, CONCERT TAPAS

SALON DES ARTISANS BRASSEURS, DÉGUSTATION DE BIÈRES RÉGIONALES, TOUTE LA JOURNÉE.
ENTRÉE LIBRE

REPAS LE MIDI SUR RÉSERVATION : 10€

ANIMATION MUSICALE ET RETRANSMISSION DES MATCHS DE RUGBY

LE SOIR, CONCERT TAPAS

as du volant
Souprosse
dernière mise à jour : 2023-02-06 par