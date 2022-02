Festy’bières Souprosse Souprosse Catégories d’évènement: Landes

Souprosse

Festy'bières Souprosse, 19 mars 2022, Souprosse.

2022-03-19 10:00:00 – 2022-03-19 18:00:00

Souprosse Landes Souprosse EUR 10 1 er salon des artisans brasseurs régionnaux à Souprosse organisé par l’association A.S du volant. Au programme :

Toute la journée, de 10h à 18h : assistez au salon des brasseurs

Repas le midi sur réservation (Poutine landaise, tartelette, café pour 10 €)

