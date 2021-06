Ambérieu-en-Bugey MJC Ambérieu Ain, Ambérieu-en-Bugey Festy Summer MJC Ambérieu Ambérieu-en-Bugey Catégories d’évènement: Ain

MJC Ambérieu, le vendredi 18 juin à 18:00

Scène ouverte aux jeunes talents du coin : danse, théâtre, musique, chant, magie, démonstrations en tout genre… La scène est aux jeunes artistes, on peut vous assurez qu’ils sauront vous surprendre !

Gratuit

Scène ouverte aux jeunes talents du coin : danse, théâtre, musique, chant, magie, démonstrations en tout genre… La scène est aux jeunes artistes, on peut vous assurez qu'ils sauront vous surprendre MJC Ambérieu Place Jules Ferry, Ambérieu-en-Bugey

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-06-18T18:00:00 2021-06-18T22:00:00

