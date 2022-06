Festy Beach – Danse en ligne

Festy Beach – Danse en ligne, 7 août 2022, . Festy Beach – Danse en ligne



2022-08-07 11:00:00 – 2022-08-07 12:00:00 Une façon originale de découvrir la danse en ligne… dans le sable.

Animation offerte par la mairie du Guilvinec. Une façon originale de découvrir la danse en ligne… dans le sable.

Animation offerte par la mairie du Guilvinec. dernière mise à jour : 2022-06-23 par

Détails Other Lieu Adresse lieuville