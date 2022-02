Festvial interculturel Bretagne/Palestine Plouhinec Plouhinec Catégories d’évènement: Finistère

Plouhinec

Festvial interculturel Bretagne/Palestine Plouhinec, 27 mai 2022, Plouhinec. Festvial interculturel Bretagne/Palestine Plouhinec

2022-05-27 10:00:00 – 2022-05-29 23:00:00

Plouhinec Finistère Plouhinec Croiser les cultures bretonne et palestinienne dans un dialogue interculturel.

Permettre aux artistes bretons et palestiniens de se produire ensemble lors de : concerts/ fest noz / theatre.

Dialoguer Lors de conférence débats.

Présenter leurs créations à travers différentes expositions. Le festival aura lieu aux ateliers Jean Moulin à Plouhinec. martinepivard29@gmail.com +33 6 84 33 10 12 https://www.lesateliersjeanmoulin.bzh/ Croiser les cultures bretonne et palestinienne dans un dialogue interculturel.

Permettre aux artistes bretons et palestiniens de se produire ensemble lors de : concerts/ fest noz / theatre.

Dialoguer Lors de conférence débats.

Présenter leurs créations à travers différentes expositions. Le festival aura lieu aux ateliers Jean Moulin à Plouhinec. Plouhinec

dernière mise à jour : 2022-02-02 par

Détails Catégories d’évènement: Finistère, Plouhinec Autres Lieu Plouhinec Adresse Ville Plouhinec lieuville Plouhinec Departement Finistère

Plouhinec Plouhinec Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/plouhinec/

Festvial interculturel Bretagne/Palestine Plouhinec 2022-05-27 was last modified: by Festvial interculturel Bretagne/Palestine Plouhinec Plouhinec 27 mai 2022 finistère Plouhinec

Plouhinec Finistère