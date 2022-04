Festvial Corsica Wing foil Figari Figari Catégories d’évènement: Corse

Figari

Festvial Corsica Wing foil Figari, 27 mai 2022, Figari. Festvial Corsica Wing foil Figari

2022-05-27 – 2022-05-29

Figari Corse Figari Corse-du-Sud Corse Pour la deusième année consécutive, Eole Figari organise le 27/28/29 mai 2022 la Corsica Wing foil …..

Ceci n’est pas une course entre deux bouées mais des gros down wind dans un cadre paradisiaque. +33 6 11 48 13 92 Figari

dernière mise à jour : 2022-03-31 par Porto Vecchio Tourisme

Détails Catégories d’évènement: Corse, Figari Autres Lieu Figari Adresse Ville Figari lieuville Figari Departement Corse

Figari Figari Corse https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/figari/

Festvial Corsica Wing foil Figari 2022-05-27 was last modified: by Festvial Corsica Wing foil Figari Figari 27 mai 2022 corse Figari

Figari Corse