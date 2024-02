Festvail Jeune Public Théâtre Gretel, Hansel et les autres Espace Philippe Auguste Vernon, vendredi 15 mars 2024.

Festvail Jeune Public Théâtre Gretel, Hansel et les autres Espace Philippe Auguste Vernon Eure

Dans le village où demeurent Gretel et Hansel, le sucre et le sel ont disparu, on ne prend plus le temps de se mettre à table, les repas sont faits de gélules nutritives et il faut être efficace! Tout est devenu fade et sans saveur.

Un jour, après l’école, la sœur et le frère se lancent dans une aventure à travers la forêt mystérieuse et hantée où rêve et réalité se confondent, jusqu’à l’étrange rencontre avec une vieille dame aux allures de sorcière…

Commence alors un thriller génial à la recherche des enfants dans le décor géant d’une chambre d’enfant pendant qu’en arrière-plan défile dans un animé somptueux au graphisme exceptionnel les aventures d’Hansel et Gretel dans la forêt mystérieuse.

Un spectacle qui fait réfléchir les grands comme les petits sur le monde actuel.

ALLEZ Y MÊME SANS ENFANTS !

ÉCRITURE ET MISE EN SCÈNE Igor Mendjisky

ASSISTANT À LA MISE EN SCÈNE Thomas Christin

DRAMATURGIE Charlotte Farcet

AVEC Igor Mendjisky, Esther Van Den Driesshe et Sylvain Debry

CONFECTION ARTISTIQUE May Katrem

COSTUMES Sandrine Gimenez

ANIMATION 2D Cléo Sarrazin

MUSIQUE Raphaël Charpentier

SCÉNOGRAPHIE Igor Mendjisky et Anne-Sophie Grac

VIDÉO Yannick Donet

LUMIÈRES Stéphane Dechamps

CONSTRUCTION DÉCORS JeanLuc Malavasi

Nomination Molière du meilleur spectacle Jeune Public 2023.

Sélection Festival In Avignon 2022.

Tarif 5€

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-15 20:30:00

fin : 2024-03-15

Espace Philippe Auguste 12 Avenue Victor Hugo

Vernon 27200 Eure Normandie

L’événement Festvail Jeune Public Théâtre Gretel, Hansel et les autres Vernon a été mis à jour le 2024-02-04 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération