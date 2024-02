Festvail Jeune Public Marionnettes Baby Macbeth Espace Philippe Auguste Vernon, dimanche 24 mars 2024.

Festvail Jeune Public Marionnettes Baby Macbeth Espace Philippe Auguste Vernon Eure

JUne libre interprétation inspirée des tragédies, des comédies et de l’univers de Shakespeare !

Un spectacle en vieil anglais pour les bébés et leur famille. Les adultes y retrouvent les intrigues shakespeariennes tandis que les enfants, vierges de tout cliché, plongent dans un spectacle à la fois narratif, ludique, poétique et musical.

La scène est une grande table. Les spectateurs sont assis autour de la table.

Les quelques bébés, choisis parmi les petits spectateurs, sont assis dans des trônes ce sont les rôles secondaires. L’actrice est en face d’eux et crée un contact privilégié avec ces jeunes acteurs. Chaque bébé reçoit un chapeau en guise de costume. Le pianiste joue l’introduction et… le spectacle commence.

Basées sur le feeling et les humeurs des bébés, de courtes scènes sont racontées en très grande connivence avec les petits acteurs et les spectateurs. Chaque scène est accompagnée d’une musique originale, jouée au piano. Dans la lignée des autres spectacles créés depuis plus de 30 ans par Agnès Limbos, un théâtre d’acteur, d’objets, de dialogues et de musique où l’actrice surfe entre jeu et narration, entre incarnation et point de vue. Théâtre de la distance, précis, rythmique, musical tant dans le texte que dans les actions.

DE ET PAR Agnès Limbos

COMPOSITIONS ET ACCOMPAGNEMENT AU PIANO Joachim Caffonnette

ACCOMPAGNEMENT DRAMATURGIQUE Sabine Durand

CRÉATION LUMIÈRES Jean-Jacques Deneumoustier

SCÉNOGRAPHIE Sophie Carlier

CONSTRUCTION Alexandre Herman

COSTUMES ET CHAPEAUX Françoise Colpé

Tarif 5€

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-24 16:00:00

fin : 2024-03-24

Espace Philippe Auguste 12 Avenue Victor Hugo

Vernon 27200 Eure Normandie

L’événement Festvail Jeune Public Marionnettes Baby Macbeth Vernon a été mis à jour le 2024-02-04 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération