Festvail Jeune Public Cirque Un petit prince Espace Philippe Auguste Vernon, mercredi 20 mars 2024.

Festvail Jeune Public Cirque Un petit prince Espace Philippe Auguste Vernon Eure

J’ai envie de créer un spectacle de voyage, par les airs notamment, où on explore des univers différents qui imposent au corps des façons de bouger diverses. « – Pourquoi tu montes pas Le Petit Prince ? « , me répond mon conjoint.

Alors je relis cette histoire, avec mes yeux d’adulte et mon coeur d’enfant. Les images se dessinent au fil des pages, comme une évidence que cette poésie épousera à merveille les corps.

Mais que faire de ces mots ? Que faire de tout ce qu’ils me révèlent désormais en tant que grande personne ? Comment aborder cette oeuvre monumentale, qui traverse les âges et les nations, alors que je ne suis qu’une jeune chorégraphe ?

En ne me posant pas trop de questions sans doute. En tâchant d’être honnête avec ma sensibilité et mon amour des gens. De reconnaître ce qui me touche, m’inspire, me fait rêver, pour le partager avec les autres et espérer voyager ensemble.

Je serai simplement cette personne qui vous raconte ce film qu’elle a tant aimé, avec les yeux qui brillent et les mains qui s’agitent, oscillant entre répliques fidèles et interprétations personnelles. Si vous avez vu ce film, vous vous amuserez peut-être de la rencontre de nos subjectivités. Si vous ne l’avez pas vu, j’espère que mon récit aura créé en vous des images, qui vous donneront envie d’aller le voir. Je serai simplement cette danseuse qui vous raconte ce livre qu’elle a tant aimé.

CHORÉGRAPHE Amélie Jousseaume

AVEC Amélie Jousseaume, Wout Deneyer et Paul Thao en alternance avec Sarah Maréchal

VOIX OFF Christian Bujeau

Tarif 5€

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-20 18:00:00

fin : 2024-03-20

Espace Philippe Auguste 12 Avenue Victor Hugo

Vernon 27200 Eure Normandie

