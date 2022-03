Festupic Compiègne Compiègne Catégories d’évènement: Compiègne

Festupic (FEStival de Théâtre Universitaire de PICardie) est un merveilleux événement se déroulant sur plusieurs jours, et qui plairont à tout âge, en famille, en couple, ou entre amis ! Le plus de ce festival, c'est bien la variété de divertissements qu'il propose : danse, chant, contes, théâtre, concert… Le Festupic est fait pour vous, quelles que soient vos envies ! Ces fantastiques représentations artistiques pourront être découvertes au fil de l'eau, dans différents lieux de Compiègne. Si ce programme alléchant vous intéresse, retrouvez nous du 28 Mai au 3 Juin, pour une semaine féerique !

