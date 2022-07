Fes’Trial Royère-de-Vassivière Royère-de-Vassivière Catégorie d’évènement: ROYERE DE VASSIVIERE

2022-07-16 – 2022-07-17 Royère-de-Vassivière Creuse Royère-de-Vassivière Rdv à la Base du VCTT. Gratuit. Rens. : 05 55 64 75 33 Le « Fes’trial et compagnie » c’est deux jours de tout terrain dans toute ses formes !!!

– Truck Trial

– Trial buggy et 4×4

– Trial 4×4 UFOLEP

– Trial moto (spectacle extrême)

– Zone Expo rallye raid , camions cross , 4×4 extrême ….

Et plein d'autres surprises

