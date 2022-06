Festoyons au Donjon de Bours

Festoyons au Donjon de Bours, 25 juin 2022, . Festoyons au Donjon de Bours

2022-06-25 – 2022-06-25 Les services « Donjon » et « Parentalité » de TernoisCom vous proposent de venir festoyer au Donjon de Bours ! Le seigneur de Bours a besoin de vous pour préparer l’arrivée du comte Waléran de Luxembourg qui lui fait l’honneur de sa visite au Donjon. Vous êtes donc invités à participer à cette journée pleine de rebondissements :

– Visite d’un camp médiéval.

– Découverte du Donjon (visite guidée, lectures de contes)

– Ateliers de préparation au banquet médiéval

– Initiation à la danse médiévale

Et bien d’autres surprises …. Afin de se mettre dans la peau des personnages du Moyen-Âge, vous pourrez venir costumés (chevaliers et princesses). Chaque famille sera récompensée par le seigneur de Bours pour lui avoir prêter main forte dans l’organisation de son banquet.

Le repas et le gouter seront compris dans la journée.

