le dimanche 10 avril

Si on jette ce n’est pas par terre, et si on ne jette pas que fait-on? On répare, recycle, de réemploie, détourne, bricole, donne ou vend. Toute la journée, de façon festive et ludique, le public pourra appréhender tout cela : ramassage de déchets en fanfare et derrière un chariot à bulles depuis le Moulin de la Vierge (13h30) jusqu’à la place de la Garenne (15h30) où se tiendra un vide-greniers depuis 8h avec stands pour réparer son vélo, pour donner une seconde vie à nos objets du quotidien, marché anti-gaspi (gratuit), exposition sur ce que coûtent à la planète nos vêtements à la mode, stand de maquillage, défilé de la fripe en beauté, concerts tout l’après-midi, jeux…

manifestation gratuite, coups de mains bienvenus!

vide-greniers écologique, parade festive de la propreté, fanfare, chariot à bulles, concerts, jeux, défilé de mode recyclée… Place de la Garenne et Moulin de la Vierge quartier Pernety Quartier de Plaisance Paris 14

