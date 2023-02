Fest’Oie, 4 mars 2023, Sarlat-la-Canéda .

Depuis plus de 10 ans, la ville et l’Office de Tourisme de Sarlat proposent aux bons vivants «Sarlat en Périgord Fest’oie». Au menu, des visites et ateliers dans les fermes et chez les conserveurs du sarladais, des démonstrations de découpe d’oies, le samedi soir une grande bodég’oie place de la Liberté dans le secteur sauvegardé de la ville, le dimanche matin un marché primé au gras s’achevant par un repas festif autour de 15 plats à base d’oie !

Vous pouvez en profiter pour découvrir le site aux nombreux monuments historiques, flâner entre les stands de producteurs et de conserveurs d’oie. Vos enfants eux s’initient aux jeux anciens de la Ringueta, à la calligraphie et à la peinture sur œufs d’oie.

Sarlat, capitale du Périgord Noir, terre d’accueil et de gastronomie, réputée pour son art de vivre et la qualité de ses produits du terroir, a créé en 2009, Sarlat en Périgord Fest’oie®, la grande fête de l’oie du Périgord. Cet événement original, axé sur le thème du savoir-faire et de la gastronomie, permet de valoriser l’ensemble de la filière.

Les 4 et 5 mars 2023, la ville de Sarlat et l’Office de tourisme Sarlat-Périgord Noir proposeront des animations autour de l’oie du Périgord : cours de cuisine, visites de fermes, stands de producteurs, soirée bodeg’oie et pour clôturer ce week-end festif, un repas gargantuesque où 15 plats à base d’oie seront servis.

