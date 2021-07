Festo Di Cese – Fête des Ceses Le Puy-Sainte-Réparade, 29 août 2021, Le Puy-Sainte-Réparade.

Festo Di Cese – Fête des Ceses 2021-08-29 09:00:00 09:00:00 – 2021-08-29 18:30:00 18:30:00

Le Puy-Sainte-Réparade Bouches-du-Rhône Le Puy-Sainte-Réparade

Festivités traditionnelles provençales proposées par l’Association La Respelido de la Quiho : battage des pois chiches avec des outils anciens en habits ruraux et défilé dans le village.

Animation, chants et danses, suivi d’un apéritif et repas dansant.

Venez passer une journée en toute convivialité pour la Fête des Ceses

larespelidodelaquiho@gmail.com +33 6 87 19 10 04

