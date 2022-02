Festnoz en Camargue foyer,Vauvert (30)

Festnoz en Camargue foyer,Vauvert (30), 2 avril 2022, . Festnoz en Camargue

foyer, Vauvert (30), le samedi 2 avril à 20:00

ouverture des portes à 19h30 Les Groupes Kerozen, 3 garçons et une filles et bien sur le groupe triskailes alterneront dans la soirée pour vous faire danser *source : événement [Festnoz en Camargue](https://agendatrad.org/e/35541) publié sur [AgendaTrad](https://agendatrad.org/)*

5€ (gratuit adhérents)

avec Triskailes et triskailes foyer,Vauvert (30) 79, Route des Étangs foyer, 30600 Vauvert, France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-02T20:00:00 2022-04-02T00:00:00

Détails Autres Lieu foyer,Vauvert (30) Adresse 79, Route des Étangs foyer, 30600 Vauvert, France lieuville foyer,Vauvert (30)