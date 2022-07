Festiv’Tour : La Pépinière Belfort Belfort Catégories d’évènement: Belfort

Territoire de Belfort

Festiv’Tour : La Pépinière Belfort, 27 août 2022, Belfort. Festiv’Tour : La Pépinière

Face au Multi-services Le Fontenoy Rue Marc Sangnier Belfort Territoire-de-Belfort Rue Marc Sangnier Face au Multi-services Le Fontenoy

2022-08-27 – 2022-08-27

Rue Marc Sangnier Face au Multi-services Le Fontenoy

Belfort

Territoire-de-Belfort EUR Une programmation ludique et créative est proposée chaque samedi dans un quartier différent de la cité du Lion. Activités disponibles : Parcours Kids • Atelier Bricolage en matériaux de récup’ • Atelier maquillage • Jeux en bois géants • Initiation au Hip-Hop • Festiv’art Graffiti +33 3 84 54 24 24 https://www.belfort.fr/accueil-3.html Une programmation ludique et créative est proposée chaque samedi dans un quartier différent de la cité du Lion. Activités disponibles : Parcours Kids • Atelier Bricolage en matériaux de récup’ • Atelier maquillage • Jeux en bois géants • Initiation au Hip-Hop • Festiv’art Graffiti Rue Marc Sangnier Face au Multi-services Le Fontenoy Belfort

dernière mise à jour : 2022-07-06 par

Détails Catégories d’évènement: Belfort, Territoire de Belfort Autres Lieu Belfort Adresse Belfort Territoire-de-Belfort Rue Marc Sangnier Face au Multi-services Le Fontenoy Ville Belfort lieuville Rue Marc Sangnier Face au Multi-services Le Fontenoy Belfort Departement Territoire-de-Belfort

Belfort Belfort Territoire-de-Belfort https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/belfort/

Festiv’Tour : La Pépinière Belfort 2022-08-27 was last modified: by Festiv’Tour : La Pépinière Belfort Belfort 27 août 2022 Face au Multi-services Le Fontenoy Rue Marc Sangnier Belfort Territoire-de-Belfort

Belfort Territoire-de-Belfort