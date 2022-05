Festivox Château-Renard, 3 juin 2022, Château-Renard.

Festivox Château-Renard

2022-06-03 – 2022-06-05

Château-Renard 45220 Château-Renard

Sur l’île du Vieux Pont, les pieds dans l’Ouanne, le FESTIVOX propose depuis 1996 une programmation musicale exigeante, populaire, métissée et surtout gratuite, qui a vu passer des artistes tels que Nosfell, Gérald Genty, Claudio Capéo, Radio Elvis, They call me Rico, The Sassy Swingers, Eric Toulis, Paddy Sherlock, Dirty South Crew, Moonclovers et tant d’autres !

Chaque année, la reconnaissance du public, l’énergie des bénévoles, le soutien des pouvoirs publics et de nos partenaires privés nous encouragent à mettre la barre un peu plus haut. Le festival accueille aujourd’hui environ 4 000 spectateurs sur 2 jours. Le FESTIVOX se déroule pendant le week-end de la Pentecôte. Une fête populaire, qui réunit tous les publics, tous les âges et toutes les catégories sociales !

Festival à Chateau-Renard !

levox@levox.fr +33 2 18 12 51 98 https://www.levox.fr/

Château-Renard

