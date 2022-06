Festiv’Ours Dambach-la-Ville, 22 juillet 2022, Dambach-la-Ville. Festiv’Ours Dambach-la-Ville

2022-07-22 – 2022-07-23

Dambach-la-Ville 67650 Dambach-la-Ville La commune de Dambach-la-Ville et 15 associations vous invitent à partager une soirée conviviale en compagnie du Bloosband et des Joyeux vignerons – musique traditionnelle alsacienne. Festival de toutes les musiques… +33 6 07 59 74 06 La commune de Dambach-la-Ville et 15 associations vous invitent à partager une soirée conviviale en compagnie du Bloosband et des Joyeux vignerons – musique traditionnelle alsacienne. Dambach-la-Ville

dernière mise à jour : 2022-05-20 par

Détails Catégories d’évènement: 67650, Dambach-la-Ville Autres Lieu Dambach-la-Ville Adresse Ville Dambach-la-Ville lieuville Dambach-la-Ville Departement 67650

Dambach-la-Ville Dambach-la-Ville 67650 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/dambach-la-ville/

Festiv’Ours Dambach-la-Ville 2022-07-22 was last modified: by Festiv’Ours Dambach-la-Ville Dambach-la-Ville 22 juillet 2022 67650 Dambach-la-ville

Dambach-la-Ville 67650