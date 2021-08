Nyons Nyons Drôme, Nyons Festivolt : En attendant Godot – Acte I Nyons Nyons Catégories d’évènement: Drôme

Nyons

Festivolt : En attendant Godot – Acte I Nyons, 16 août 2021, Nyons. Festivolt : En attendant Godot – Acte I 2021-08-16 – 2021-08-16 L’Electron Libre 70 allée E. Farnier

Nyons Drôme Spectacle de théâtre de Samuel Beckett, par la compagnie « le corps à parole ».

>> En cours d’organisation. http://www.lelectron-libre.com/ dernière mise à jour : 2021-08-06 par

Détails Catégories d’évènement: Drôme, Nyons Autres Lieu Nyons Adresse L'Electron Libre 70 allée E. Farnier Ville Nyons lieuville 44.35302#5.12303