Vals-près-le-Puy Vals-près-le-Puy Haute-Loire, Vals-près-le-Puy Festivogue des Chibottes Vals-près-le-Puy Vals-près-le-Puy Catégories d’évènement: Haute-Loire

Vals-près-le-Puy

Festivogue des Chibottes Vals-près-le-Puy, 27 août 2021, Vals-près-le-Puy. Festivogue des Chibottes 2021-08-27 – 2021-08-28 Rue des chibottes Les Chibottes

Vals-près-le-Puy Haute-Loire Vals-près-le-Puy Spectacle familiale et musical, marche aux flambeau, visites théâtralisées, soirée paëlla, grillade, marché ligure et local et autres animations festives. dernière mise à jour : 2021-07-24 par

Détails Catégories d’évènement: Haute-Loire, Vals-près-le-Puy Autres Lieu Vals-près-le-Puy Adresse Rue des chibottes Les Chibottes Ville Vals-près-le-Puy lieuville 45.03002#3.87588