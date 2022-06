Festiv’Kids Josselin, 24 août 2022, Josselin.

Festiv’Kids Josselin

2022-08-24 – 2022-08-24

Josselin 56120

Rendez-vous au Théâtre de verdure pour profiter du dernier mercredi avant la rentrée avec un programme complet pour vivre un après-midi ludique et facétieux ! Tout au long de l’après-midi, petits et grands pourront profiter d’animations au parc du Bois d’Amour.

De 14h à 17h Jeux géants et atelier jouets buissonniers avec Bille de Bouez. Les matériaux de la nature, ils connaissent : ils ont amené des jeux grandeur d’enfants (et de plus grands!) en bois et proposent tout l’après-midi de fabriquer des jouets buissonniers à partir d’éléments naturels collectés respectueusement dans le bois. Sifflets, bateaux et autres jouets en jonc ou en noisetier sont au programme de cette promenade dans les bois pour mieux connaître les végétaux qui nous entourent.Le temps d’une balade, les jeux vidéos s’effaceront devant ces jouets que fabriquaient nos grand-parents quand ils gardaient les vaches…

A 14h et 15h30 Atelier Impressions végétales avec Emilie Kersanté.

Découvrez le Tataki-zomé, une technique de teinture végétale qui consiste à extraire les tanins des plantes par martelage, afin d’obtenir de magnifiques empreintes sur tissu, durables dans le temps et lavables en machine…

Sur inscription, accessible dès 5 ans.

De 14h à 16h Atelier Sensibilisation à la préservation de l’eau et présentation des marionnettes par la Cie L’Artissâme

A 17h – Spectacle de marionnettes « Enfant des eaux » par la Cie L’Artissâme.

Si l’eau pouvait nous parler, que pourrait-elle bien nous dire ? Nous serait-elle reconnaissante, nous

remercierait-elle ? Et quels souvenirs garderait-elle de nous ? Embarquez aux côtés d’une goutte, le temps

de son voyage depuis les profondeurs de la terre. Dès 14h.

Josselin

dernière mise à jour : 2022-05-11 par