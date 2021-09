Le Teich Le Teich Festiv’jazz Le Teich Le Teich

Le Teich Gironde EUR 10 10 Le Théâtre Spectacle Teichois vous propose deux concerts de Jazz à la salle publique. Au programme du vendredi 15 octobre, le groupe bordelais de hot jazz “The O City Vipers” fera vibrer la salle avec du jazz des années 20/30, New Orleans et le samedi 16 octobre, ce sera au tour du groupe “Prysm Band” de vous faire découvrir son style.

Nouveauté cette année, vous pouvez assister aux deux concerts avec le billet “forfait 2 concerts” à tarif préférentiel.

