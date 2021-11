Chabeuil Chabeuil Chabeuil, Drôme Festiv’jazz Chabeuil Chabeuil Catégories d’évènement: Chabeuil

Drôme

Festiv’jazz Chabeuil, 16 novembre 2021, Chabeuil. Festiv’jazz Centre Culturel de Chabeuil 1 chemin du Prè aux Dames Chabeuil

2021-11-16 18:00:00 18:00:00 – 2021-11-21 23:00:00 23:00:00 Centre Culturel de Chabeuil 1 chemin du Prè aux Dames

Chabeuil Drôme Chabeuil Festiv’Jazz est le seul festival de Jazz sur l’Agglo Valence/Romans. festivjazz.chabeuil@gmail.com +33 4 75 59 00 36 http://www.festivjazz.fr/ Centre Culturel de Chabeuil 1 chemin du Prè aux Dames Chabeuil

dernière mise à jour : 2021-11-10 par

Détails Catégories d’évènement: Chabeuil, Drôme Autres Lieu Chabeuil Adresse Centre Culturel de Chabeuil 1 chemin du Prè aux Dames Ville Chabeuil lieuville Centre Culturel de Chabeuil 1 chemin du Prè aux Dames Chabeuil