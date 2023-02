Festivités sur la “Station Radar 44” Station Radar 44, 17 juin 2023, Douvres-la-Délivrande .

Festivités sur la “Station Radar 44”

2023-06-17 10:00:00 – 2023-06-18 18:00:00

Samedi 17 et dimanche 18 juin : Plusieurs animations tout au long du week-end :

– Exposition pour les Journées de l’Archéologie,

– Camp de reconstitution avec plusieurs associations de reconstitutions historiques sur des thèmes britannique, allemand ou civil pendant la seconde guerre mondiale.

– Exposition de véhicules militaires britanniques, allemands, et civils,

– Exposition et démonstrations de matériel militaire de communication avec les radioamateurs anglais de la “VMARS” , et les français de la “SHTSF”, et un collectionneur local de matériel allemand …

– Séances de dédicaces de livres par leurs auteurs dont “Assaut sur Distelfink” l’histoire de la prise de la Station Radar après 10 jours de résistance …

Possibilité de restauration le midi, présence de foodtrucks sur le parking. Tarif spécial et unique de 3€ par personne incluant le billet d’entrée au musée, et bien sûr toujours gratuit pour les moins de 10 ans.

