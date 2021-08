Festivités pour les 500 ans du jubé Aix-Villemaur-Pâlis, 14 août 2021, Aix-Villemaur-Pâlis.

Festivités pour les 500 ans du jubé 2021-08-14 – 2021-08-15

Aix-Villemaur-Pâlis Aube Aix-Villemaur-Pâlis

10 Eur Samedi 14 et dimanche 15 août : VILLEMAUR-SUR-VANNE – Festivités pour les 500 ans du jubé.

Axées sur un thème médiéval rappelant l’univers historique du Jubé et de la Collégiale de Villemaur-sur-Vanne, les animations prendront place à l’intérieur mais également à l’extérieur de la collégiale.

Programme du samedi :

14h30 à 18h : tir à l’arc, artisanat local, poterie, producteurs locaux, activités enfants, animations médiévales par la troupe médiévale d’Ervy-le-Châtel, expositions dans la collégiale, déambulations et spectacle de fauconnerie

14h30 /16h40 : visites commentées de la Collégiale (sur réservation).

15h30 : conférence »mise en valeur d’un jubé classé : du projet à la restauration » (sur réservation)

17h15 : concert d’orgue par Eric Lebrun

19h : concert du festival baroque d’Auvergne

21h30 : intervention de Christian Brendel sons et lumières avec les tambours et cuivres de nouvelle France (sur réservation)

22h30 : dressage nocturne par les Cavaliers du Centaure

Restauration possible de 12h à 21h.

Programme du dimanche :

14h30 à 18h : tir à l’arc, artisanat local, poterie, producteurs locaux, activités enfants, animations médiévales par la troupe médiévale d’Ervy-le-Châtel, expositions dans la collégiale

14h30 : visites commentées de la Collégiale (sur réservation)

15h30 : conférence histoire de l’art (sur réservation)

17h à 18h : prestation musicale avec les tambours et cuivres de nouvelle France. Visite libre de la collégiale

Restauration possible de 12h à 18h.

Tarif : 10 €. Gratuit pour les – de 16 ans. Contact : jube500ans@gmail.com

jube500ans@gmail.com http://www.jubedevillemaur.fr/

Maggy Caron photographie

