Samedi 3 et dimanche 4 juillet : VILLEMAUR-SUR-VANNE – Festivités pour les 500 ans du jubé.

Axées sur un thème médiéval rappelant l’univers historique du Jubé et de la Collégiale de Villemaur-sur-Vanne, les animations prendront place à l’intérieur mais également à l’extérieur de la collégiale. À l’intérieur, on retrouvera des visites guidées et commentées, des conférences, des expositions ou encore des concerts. À l’extérieur, il y aura notamment des ateliers et expositions, des stands d’artisans et commerçants locaux ou encore des animations et spectacles pour petits et grands (spectacle de fauconnerie, cracheurs de feu, spectacle équestre, feux d’artifice…).

Restauration possible sur place avec food trucks ou repas à thème médiéval au restaurant « le champenois » (sur réservation)

Contact : jubé500ans@gmail.com

Maggy Caron photographie

