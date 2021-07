Éloyes Éloyes Éloyes, Vosges FESTIVITÉS POUR LA FÊTE NATIONALE Éloyes Éloyes Catégories d’évènement: Éloyes

FESTIVITÉS POUR LA FÊTE NATIONALE 2021-07-13 20:00:00 20:00:00 – 2021-07-13 23:59:00 23:59:00 Place Maréchal Leclerc Centre ville

Éloyes Vosges Éloyes Place Maréchal Leclerc à partir de 20h00 : – Restauration / buvette par l’association des SANS PISTONS avec ambiance musicale ;

– A la nuit tombée : spectacle pyrotechnique tiré par XL ARTIFICES visible depuis la place ;

+33 3 29 32 40 18 http://www.eloyes.fr/

