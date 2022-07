Festivités liées au 14 juillet 2022 Épinac Épinac Catégories d’évènement: Épinac

Saône-et-Loire

Festivités liées au 14 juillet 2022

Zone de loisirs Épinac Saône-et-Loire

2022-07-15 18:00:00 – 2022-07-15 23:30:00

Saône-et-Loire Festivités liées au 14 juillet – Zone de Loisirs – 2 démonstrations de Hip-Hop 18 et 20 h – buffet – buvette – bal – animation musicale – feux d’artifice vers 22h30 mairie@epinac.fr Festivités liées au 14 juillet – Zone de Loisirs – 2 démonstrations de Hip-Hop 18 et 20 h – buffet – buvette – bal – animation musicale – feux d’artifice vers 22h30 Épinac

