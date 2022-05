Festivités jumelage Marckolsheim Le Bugue Le Bugue Catégories d’évènement: Dordogne

Dans le cadre de la visite de nos amis de Marckolsheim au Bugue : n11 h 00 : nArrivée au Bugue Place de l'Hôtel de Ville nPot d'accueil (Sous la Halle de la Mairie) 16 h 00 : nVisite guidée du Vieux Bugue gratuite nsuivie de nl'Exposition Jumelage nà la Médiathèque Gérard Fayolle 18 h 00 : nAnimation Musicale par Les Cardilloux net la Musique Municipale de Marckolsheim n(sous la Halle de la Mairie.).

