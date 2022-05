Festivités jumelage Marckolsheim

Festivités jumelage Marckolsheim, 28 mai 2022, . Festivités jumelage Marckolsheim

Dans le cadre de la visite de nos amis de Marckolsheim au Bugue : Samedi 28 mai 2022 : n09 h 00 : Rendez-vous Place du Pré Saint-Louis et départ pour l'excursio 10 h 00 : Visite du Chaï Cathal à Saint Laurent des Vignes* n12 h 00 : Déjeuner au Kyriad à Bergerac * n14 h 30 : Visite du Château de Bridoire complète avec jeux extérieurs* n18 h 30 : Dépôt de gerbe au Monument aux Morts nDe 19 h 00 à 20 h 00 : Concert de la Musique de Marckolsheim, Église Saint-Sulpice **POUR LES EXCURSIONS ET LE DÎNER OFFICIEL nMerci de réserver avant le 20 mai à la Mairie du Bugue dernière mise à jour : 2022-05-14 par

