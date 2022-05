Festivités jumelage Marckolsheim, 27 mai 2022, .

Festivités jumelage Marckolsheim

2022-05-27 – 2022-05-27

Dans le cadre de la visite de nos amis de Marckolsheim au Bugue, ce vendredi : 09 h 00 : Rendez-vous Place du Pré Saint-Louis et départ pour l’excursio 10 h 00 : Visite guidée à la Roque Saint-Christophe* n12 h 15 : Déjeuner au restaurant Laugerie Basse aux Eyzies* n14 h 00 : Départ pour la Roque Gageac par Saint-Cyprien pour la promenade en Gabares à 15 h 00* n19 h 30 : Apéritif et dîner officiel dans la salle Eugène LE ROY * **POUR LES EXCURSIONS ET LE DÎNER OFFICIEL nMerci de réserver avant le 20 mai à la Mairie du Bugue

