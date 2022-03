Festivités jumelage Artolsheim Carsac-Aillac Carsac-Aillac Catégories d’évènement: Carsac-Aillac

Carsac-Aillac Dordogne Carsac-Aillac [INFOS A VENIR] Artolsheim est jumelé avec le village de Carsac-Aillac en Dordogne, terre refuge des habitants du village aux premières heures de la seconde guerre mondiale. L’après Covid permet donc aux habitants de relancer les échanges en famille.

Plusieurs festivités sont prévues au Séchoir ! [INFOS A VENIR] Artolsheim est jumelé avec le village de Carsac-Aillac en Dordogne, terre refuge des habitants du village aux premières heures de la seconde guerre mondiale. L’après Covid permet donc aux habitants de relancer les échanges en famille.

