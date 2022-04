Festivités folkloriques de Pentecôte Wissembourg, 3 juin 2022, Wissembourg.

Festivités folkloriques de Pentecôte Wissembourg

2022-06-03 – 2022-06-06

Wissembourg Bas-Rhin Wissembourg

Avec les festivités de Pentecôte, la ville de Wissembourg met à l’honneur chaque année ses traditions folkloriques en misant sur la convivialité, le partage, la créativité et les nombreuses découvertes sportives, culinaires, artistiques et patrimoniales. Une belle aventure où se décline près de 50 événements, du plus petit au plus grand et d’une riche diversité. Cortège folklorique et bals populaires, marché du terroir et spécialités gastronomiques, courses à pied et courses hippiques, concerts et fête foraine animeront comme chaque année la ville jusqu’au feu d’artifice qui viendra clôturer la fête.

À l’occasion de la Pentecôte, les traditions folkloriques sont mises à l’honneur. Près de 50 événements dont le célèbre et tant attendu cortège folklorique mais aussi un marché du terroir et les courses hippiques. Un feu d’artifice clôturera la fête.

+33 6 02 15 84 94

Avec les festivités de Pentecôte, la ville de Wissembourg met à l’honneur chaque année ses traditions folkloriques en misant sur la convivialité, le partage, la créativité et les nombreuses découvertes sportives, culinaires, artistiques et patrimoniales. Une belle aventure où se décline près de 50 événements, du plus petit au plus grand et d’une riche diversité. Cortège folklorique et bals populaires, marché du terroir et spécialités gastronomiques, courses à pied et courses hippiques, concerts et fête foraine animeront comme chaque année la ville jusqu’au feu d’artifice qui viendra clôturer la fête.

Wissembourg

dernière mise à jour : 2022-03-26 par