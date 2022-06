FESTIVITES FETE NATIONALE Baccarat Baccarat Catégories d’évènement: Baccarat

Meurthe-et-Moselle

FESTIVITES FETE NATIONALE Baccarat, 13 juillet 2022, Baccarat. FESTIVITES FETE NATIONALE

Place du Général Leclerc Baccarat Meurthe-et-Moselle

2022-07-13 17:00:00 17:00:00 – 2022-07-13 Baccarat

Meurthe-et-Moselle Au programme des festivités :

Dès 17h, animation musicale et restauration suivi à 23h du feu d’artifice. +33 3 83 76 35 35 http://www.ville-baccarat.com/ Comité des Fêtes de Baccarat

Baccarat

dernière mise à jour : 2022-06-23 par

Détails Catégories d’évènement: Baccarat, Meurthe-et-Moselle Other Lieu Baccarat Adresse Place du Général Leclerc Baccarat Meurthe-et-Moselle Ville Baccarat lieuville Baccarat Departement Meurthe-et-Moselle

Baccarat Baccarat Meurthe-et-Moselle https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/baccarat/

FESTIVITES FETE NATIONALE Baccarat 2022-07-13 was last modified: by FESTIVITES FETE NATIONALE Baccarat Baccarat 13 juillet 2022 Place du Général Leclerc Baccarat Meurthe-et-Moselle

Baccarat Meurthe-et-Moselle