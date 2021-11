Festivités et marché de Noël Saint-Sever, 17 décembre 2021, Saint-Sever.

Festivités et marché de Noël Saint-Sever

2021-12-17 10:00:00 – 2021-12-24 19:00:00

Saint-Sever Landes

Pour Noël, les commerçants proposent des festivités pour petits et grands. Le 17 décembre, concert d’Anne Etchegoyen – Du 17 au 21 : festival Dessins’ Sever animés – Samedi 18 : marché en musique avec la chorale Arc en Scène à 10h – 12h concert de l’Harmonie – 14h Lous Inagats, musique gasconne – 17h Les Pastous et Pastourettes d’Aurice, échasses et danses.

Marché du 21 au 24 : dans les chalets, place du Tour du Sol et dans le cloître de l’abbaye, artisans et commerçants : créateurs, gastronomie, gourmandises, vin chaud, cadeaux… Et des animations pour enfants : ballons sculptés , maquillage, jeux en bois, quilles. Manège pour les tous petits ainsi que Père Noël avec son poney dans un chalet décoré par les enfants des écoles.

Vendredi 24 décembre : 8h – 12h marché hebdomadaire – 17h30 Hailhe de Nadau de la place à Morlanne pour le grand feu de Noël -19h messe de Noël.

+33 5 58 76 00 02

Saint-Sever

