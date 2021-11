Luz-Saint-Sauveur Luz-Saint-Sauveur Hautes-Pyrénées, Luz-Saint-Sauveur Festivités du Nouvel An Luz-Saint-Sauveur Luz-Saint-Sauveur Catégories d’évènement: Hautes-Pyrénées

Luz-Saint-Sauveur

Festivités du Nouvel An Luz-Saint-Sauveur, 31 décembre 2021, Luz-Saint-Sauveur. Festivités du Nouvel An LUZ-SAINT-SAUVEUR Devant l’Office de Tourisme Luz-Saint-Sauveur

2021-12-31 – 2021-12-31 LUZ-SAINT-SAUVEUR Devant l’Office de Tourisme

Luz-Saint-Sauveur Hautes-Pyrénées De 17H30 à 19H30, spectacle déambulatoire, trois trublions, un elfe malicieux et deux espiègles lutins ont pris la poudre d’escampette en empruntant le traîneau de leur barbu de patron. Et chargés de cadeaux, ils arpentent les rues de Luz avec leur char lumineux et musical. A 20H, pour fêter le passage à 2022 en beauté, feu d’artifice argenté et

blanc pour un début d’année joyeux et brillant ! LUZ-SAINT-SAUVEUR Devant l’Office de Tourisme Luz-Saint-Sauveur

dernière mise à jour : 2021-11-02 par

Détails Catégories d’évènement: Hautes-Pyrénées, Luz-Saint-Sauveur Autres Lieu Luz-Saint-Sauveur Adresse LUZ-SAINT-SAUVEUR Devant l'Office de Tourisme Ville Luz-Saint-Sauveur lieuville LUZ-SAINT-SAUVEUR Devant l'Office de Tourisme Luz-Saint-Sauveur