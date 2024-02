Festivités du 80e anniversaire du débarquement Sainte-Mère-Église, samedi 1 juin 2024.

Festivités du 80e anniversaire du débarquement Sainte-Mère-Église Manche

Sainte-Mère-Eglise de par son statut historique de première commune libérée par les airs s’efforce chaque année d’honorer son devoir de mémoire. Depuis plusieurs années, elle accueille des milliers de visiteurs venus des quatre coins du monde pendant la semaine des festivités du Dday. Pour le 80e anniversaire, ces festivités s’étaleront du 1er au 9 juin 2024. Nous aurons donc au minimum 12 concerts et animations ; des comédies musicales, expositions de véhicules et d’autres évènements.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-01

fin : 2024-06-09

Sainte-Mère-Église 50480 Manche Normandie

