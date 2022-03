FESTIVITÉS DU 1ER MAI AU TRAIT Rue Raymond Bretèche Le Trait Catégories d’évènement: Le Trait

Objets anciens et antiquités, vêtements et jouets pour enfants, restauration, fête foraine et animations, il y en aura pour tous les goûts ! Chineurs amateurs ou confirmés, c’est à au Trait qu’il faudra se rendre. _Pour toute questions ou inscription vous pouvez nous joindre au_ _**07 65 63 91 65**_ _ou par mail à l’adresse_ _**[1mai.letrait@gmail.com](mailto:1mai.letrait@gmail.com)**_

Entrée libre

