FESTIVITÉS DU 15 AOÛT Piriac-sur-Mer, 15 août 2022, Piriac-sur-Mer.

FESTIVITÉS DU 15 AOÛT Plage Saint Michel Place du Lehn Piriac-sur-Mer

2022-08-15 21:30:00 – 2022-08-15 Plage Saint Michel Place du Lehn

Piriac-sur-Mer Loire-Atlantique

Concert avec le groupe Révolution qui vous fera chanter et danser, sur des morceaux actuels aux plus grands standards de la variété internationale.

Et feu d’artifice à 23h.

