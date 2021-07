Chatillon-sur-loire Site de Mantelot Châtillon-sur-Loire Festivités du 14 juillet Site de Mantelot Chatillon-sur-loire Catégorie d’évènement: Châtillon-sur-Loire

Les festivités du 14 juillet se déroulent sur le site de Mantelot. L’association l’Artscène organise cette soirée festive avec restauration et buvette sur place. Au programme : bal populaire avec l’orchestre de Jean-François Carcagno et feu d’artifice offert par la municipalité. Accès gratuit. Partagez en famille les animations proposées par la commune Site de Mantelot Mantelot, Chatillon-sur-loire Chatillon-sur-loire

