Sens Sens Sens, Yonne Festivités du 14 juillet Sens Sens Catégories d’évènement: Sens

Yonne

Festivités du 14 juillet Sens, 14 juillet 2021-14 juillet 2021, Sens. Festivités du 14 juillet 2021-07-14 09:30:00 – 2021-07-14 23:30:00

Sens Yonne EUR Pour les festivités du 14 juillet, la municipalité de Sens vous propose un programme d’animations riche et varié, pour tous. Programme : Toute la journée : rassemblement autos-motos du 14 juillet sur le Boulevard des Garibaldi : exposition de voitures anciennes, de prestige, de sport, Youngtimers, motos anciennes, cycles, bourse miniature, revues, autres, bourse aux pièces auto-moto. – 9h30 : Sens Triathlon sur les quais de l’Yonne

– 14h-18h au centre-ville : jeux pour enfants gratuits, balade à poney

– 14h-20h : fête foraine sur le Boulevard Maupéou

– 15h : spectacle « Les Muppets font leur show » au Parc du Moulin-à-Tan Entrez dans l’univers magique de ses petits bonshommes de bois… Les marionnettes à

fils raviront petits et grands, les poupées de ventriloquie vous charmeront. L’artiste BiBi –

SCHOTT vous fera découvrir une farandole de personnages sortis tout droit des dessins

animés, Le clown Petit- Pot qui, après beaucoup de péripéties, vous apprendra la chanson

du Cirque. Des fabrications en direct de personnages conçus autour d’objets du quotidien, prendront vie comme par enchantement, racontant chacun leur histoire. A découvrir en famille. Entrée libre. Attention ! Prenez vos dispositions, places limitées. – 23h : spectacle pyro-musical sur les quais de l’Yonne +33 3 86 95 67 00 Pour les festivités du 14 juillet, la municipalité de Sens vous propose un programme d’animations riche et varié, pour tous. Programme : Toute la journée : rassemblement autos-motos du 14 juillet sur le Boulevard des Garibaldi : exposition de voitures anciennes, de prestige, de sport, Youngtimers, motos anciennes, cycles, bourse miniature, revues, autres, bourse aux pièces auto-moto. – 9h30 : Sens Triathlon sur les quais de l’Yonne

– 14h-18h au centre-ville : jeux pour enfants gratuits, balade à poney

– 14h-20h : fête foraine sur le Boulevard Maupéou

– 15h : spectacle « Les Muppets font leur show » au Parc du Moulin-à-Tan Entrez dans l’univers magique de ses petits bonshommes de bois… Les marionnettes à

fils raviront petits et grands, les poupées de ventriloquie vous charmeront. L’artiste BiBi –

SCHOTT vous fera découvrir une farandole de personnages sortis tout droit des dessins

animés, Le clown Petit- Pot qui, après beaucoup de péripéties, vous apprendra la chanson

du Cirque. Des fabrications en direct de personnages conçus autour d’objets du quotidien, prendront vie comme par enchantement, racontant chacun leur histoire. A découvrir en famille. Entrée libre. Attention ! Prenez vos dispositions, places limitées. – 23h : spectacle pyro-musical sur les quais de l’Yonne dernière mise à jour : 2021-06-27 par

Détails Catégories d’évènement: Sens, Yonne Étiquettes évènement : Autres Lieu Sens Adresse Ville Sens lieuville 48.19893#3.28263