FESTIVITÉS DU 14 JUILLET Savenay Savenay Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Savenay

FESTIVITÉS DU 14 JUILLET Savenay, 14 juillet 2022, Savenay. FESTIVITÉS DU 14 JUILLET

Centre ville Savenay Loire-Atlantique

2022-07-14 11:00:00 – 2022-07-14 23:30:00 Savenay

Loire-Atlantique Fin de matinée – centre-ville : défilé de brouettes customisées sur le thème des vacances, des halles à l’esplanades Yvon Labarre au Couvent des Cordeliers, où une restauration et un bar seront ouverts. Un groupe musical animera cet instant. 21h : bal populaire à l’hippodrome de la Touchelais. 23h15 : spectacle pyrotechnique. festivsavenay1@gmail.com +33 6 13 96 11 13 Fin de matinée – centre-ville : défilé de brouettes customisées sur le thème des vacances, des halles à l’esplanades Yvon Labarre au Couvent des Cordeliers, où une restauration et un bar seront ouverts. Un groupe musical animera cet instant. 21h : bal populaire à l’hippodrome de la Touchelais. 23h15 : spectacle pyrotechnique. Savenay

dernière mise à jour : 2022-06-28 par

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Savenay Autres Lieu Savenay Adresse Centre ville Savenay Loire-Atlantique Ville Savenay lieuville Savenay Departement Loire-Atlantique

Savenay Savenay Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/savenay/

FESTIVITÉS DU 14 JUILLET Savenay 2022-07-14 was last modified: by FESTIVITÉS DU 14 JUILLET Savenay Savenay 14 juillet 2022 Centre ville Savenay Loire-Atlantique

Savenay Loire-Atlantique